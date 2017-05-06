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06 мая 2017
21:38  06 мая 2017 2

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Ле Пен и Макрона в виде собак

Пока неизвестно о реакции на карикатуру кандидатовФото: charliehebdo.fr

Накануне второго тура выборов скандально-известный сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на кандидатов в президенты Франции. На рисунке Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон изображены в виде собачек — бульдога и пуделя, сообщает «Газета.ру».

Картинку авторы назвали «Макрон в Елисейском дворце». На первом плане красуется большой довольный пудель, остриженный подо льва, следом за которым печально семенит маленький и грустный французский бульдог. Первый пес, в котором угадываются черты Макрона, говорит: «Марин, на место». Несчастный бульдог, которым по замыслу художников является Ле Пен, отвечает: «Гав?»

Напомним, второй тур президентских выборов пройдет во Франции 7 мая. По данным опросов, фаворитом является Макрон, которого сатирики и изобразили самодовольным пуделем.

Евгений Лазарев
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