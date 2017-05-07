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15:03  07 мая 2017 0

На пресс-секретаря мэра Челябинска совершено нападение

Субботник. Челябинск., сафонов владимир
Пресс-секретарь мэра Челябинска Владимир Сафонов подвергся нападению 7 маяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-секретарь мэра Челябинска Владимир Сафонов подвергся нападению 7 мая, в воскресенье. Как сообщил «URA.RU» сам Сафонов, инцидент произошел, когда он приехал осматривать свою строящуюся дачу на Карповом пруду.

«У меня уже сожгли крышу на доме, — рассказывает Владимир Сафонов. — В этот раз я увидел огонь внутри помещения. Там жгли доски какие-то молодые люди. Я зашел в дом и на меня тут же набросились, их было двое. Отбивался так, что, кажется, сломал палец. Успел оторвать капюшон одному. Они скрылись в близлежащем лесу».

Сафонов тут же вызвал полицию. Сейчас оперативники прочесывают лес и близлежащие микрорайоны. У Сафонова разорвана губа, которую придется зашивать в больнице, на лице синяки и ссадины. Пресс-секретарь мэра Челябинска обычно ведет трансляцию с парада Победы. Теперь ему срочно ищут замену.

Альбина Золотухина
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