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08 мая 2017
07 мая 2017
18:46  08 мая 2017 0

Россияне одобряют работу Сталина в годы войны

Россияне стали лучше относиться к Иосифу СталинуФото: Wikipedia

Социологический опрос показал, что больше половины россиян одобряют роль Сталина в годы Великой Отечественной войны.

Фонд общественного мнения провел социологическое исследование среди жителей России. Перед людьми был поставлен вопрос о роли Иосифа Сталина в годы войны, сообщает телеканал 360.

По итогам опроса выяснилось, что работу тогдашнего руководителя государства оценивают положительно 55% россиян. Для сравнения, последний такой опрос проводился в 2015 году. Тогда положительную оценку работе Сталина дали 46% респондентов.

Сам праздник большинство российских граждан считают в первую очередь народным (56%). Чуть больше трети опрошенных (35%) назвали его государственным и лишь 6% — семейным. 79% россиян примут участие в праздничных мероприятиях. 40% граждан считают, что сейчас история войны подается более правдиво, чем во времена СССР.

Александр Лукманов
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