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08 мая 2017
07 мая 2017
20:10  08 мая 2017 0

В Москве Вечный огонь перенесли на БМП. ФОТО

50-ая юбилейная церемония проверки горелки Вечного огня в Александровском саду Московского кремля., вечный огонь, факел
Горелка на БМП - точная копия звезды на Могиле Неизвестного СолдатаФото: Владимир Андреев © URA.RU

В понедельник, 8 мая, Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата исполнилось 50 лет. Чтобы почтить это событие, в Александровском саду в Москве собрались ветераны, депутаты Госдумы и представители молодежных и общественных организаций.

Огонь перенесли на временную горелку, которая расположилась на бронетранспортере.

«Несколько минут мемориал не работал. В это время сотрудники Мосгаза оперативно провели профилактику системы подачи газа к Вечному огню», — пояснил корреспондент «URA.RU» с места события.

Перенос пламени проходил в торжественной обстановке. Военные были одеты в форму образца 1967 года, они воссоздали события, которые произошли 50 лет назад, а именно момент первого зажжения монумента в Москве.

«Перенос пламени провели тем же факелом, что и 50 лет назад, а временная горелка, которую расположили на БМП — точная копия звезды на Могиле Неизвестного Солдата», — пояснил корреспондент.

В церемонии принял участие народный артист СССР Василий Лановой. Он исполнил песню из кинофильма «Офицеры», а первыми к возвращенному огню преподнесли цветы Герои Советского Союза и Герои России, космонавты Сергей Крикалев и Елена Серова.

Церемония завершилась минутой молчания.

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БМП с временной горелкой для Вечного огня Владимир Андреев © URA.RU

Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
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