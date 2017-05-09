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09 мая 2017
08 мая 2017
13:00  09 мая 2017 0

СМИ сообщают об отмене морского парада в Санкт-Петербурге из-за эсминца США

Морской парад в Питере оказался под вопросомФото: kremlin.ru

СМИ сообщают об отмене морского парада в Санкт-Петербурге из-за эсминца США. Как пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на информированный источник, корабли Балтийского флота так и не вернулись в парадный строй на акватории Невы.

Ранее сообщалось, что корабли, прибывшие в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде, на рассвете 6 мая внезапно покинули город. Причиной назвали эсминец США USS Carney, показавшийся в водах Гданьского залива. По Питеру поползли слухи, что морской парад отменили, однако глава движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев заверил общественность, что торжественное мероприятие состоится.

Тем не менее, как сообщает издание, корабли Балтийского флота так и не вернулись на акваторию Невы.

«Участие кораблей в параде на Неве не планируется, силы флота выполняют задачи по предназначению», — цитирует «Фонтанка.ру» слова своего источника в штабе Балтийского флота. Предположительно, на кораблях, стоящих в базах в Кронштадте и Балтийске, в День Победы будут подняты праздничные флаги, но каких-то парадных мероприятий на воде проводиться не будет.

Евгений Лазарев
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