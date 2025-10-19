Вэнс: Трамп не определился с поставками Украине ракет Tomahawk
Трамп официально не объявлял о поставках или об отказе от таковых
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент Дональд Трамп пока не принял решения о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом 19 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Вэнса. По словам вице-президента, обсуждение вопроса продолжается, окончательная позиция Белого дома не определена.
Вэнс подчеркнул, что решение о передаче вооружений Киеву требует комплексной оценки рисков. «Президент Трамп еще не принял решения по поводу передачи Tomahawk Украине», — приводит его слова агентство Reuters. По словам вице-президента, администрация США учитывает не только военную составляющую, но и возможные дипломатические последствия такого шага.
Ранее, 17 октября, глава Белого дома встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Трамп выразил надежду, что Киеву не потребуется оружие такого класса. Российские власти выступили категорически против передачи Украине американских крылатых ракет. Президент РФ Владимир Путин заявил, что любые поставки Tomahawk приведут к их немедленному уничтожению российскими средствами ПВО и не окажут существенного влияния на ход боевых действий. Глава государства также отметил, что подобное решение способно серьезно осложнить отношения между Россией и США.
