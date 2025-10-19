Вэнс: Трамп не определился с поставками Украине ракет Tomahawk

Трамп официально не объявлял о поставках или об отказе от таковых Фото: Official White House / Shealah Craighead

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент Дональд Трамп пока не принял решения о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом 19 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Вэнса. По словам вице-президента, обсуждение вопроса продолжается, окончательная позиция Белого дома не определена.

Вэнс подчеркнул, что решение о передаче вооружений Киеву требует комплексной оценки рисков. «Президент Трамп еще не принял решения по поводу передачи Tomahawk Украине», — приводит его слова агентство Reuters. По словам вице-президента, администрация США учитывает не только военную составляющую, но и возможные дипломатические последствия такого шага.