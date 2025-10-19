Самолет выехал за взлетную полосу в Гонконге, один человек погиб

В результате инцидента есть погибший Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Один человек погиб в результате инцидента с грузовым самолетом Boeing 777 авиакомпании Emirates, который выкатился за пределы северной взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Гонконга утром 20 октября. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

«Рейс Emirates EK9788 из Дубая выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Грузовой самолет Boeing 777 не смог вовремя остановиться и частично приземлился в воде за пределами северной взлетно-посадочной полосы аэропорта. По предварительным данным, самолет также сбил наземное транспортное средство в море», — передает South China Morning Post.