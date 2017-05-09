{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
09 мая 2017
08 мая 2017
13:22  09 мая 2017 0

Воздушный парад в Москве отменили из-за плохой погоды

Авиация вернулась на аэродромыФото: kremlin.ru

Воздушный парад в Москве отменили из-за плохой погоды, сообщают СМИ. Самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования.

Плохие погодные условия сорвали самую зрелищную — авиационную — часть парада на Красной площади в Москве. Планировалось, что в День Победы над столицей пролетят 72 самолета и вертолета.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском регионе принято решение об отмене участия авиации в параде Победы на Красной площади», — цитирует телеканал 360 сообщение Минобороны РФ.

Остальная же часть парада, посвященного 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдет, как и запланировано.

В отличие от москвичей уральцев, особенно екатеринбуржцев, погода 9 мая порадовала. В столице Урала ярко светит солнце, + 18 градусов тепла, и авиационная часть парада прошла на ура.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров