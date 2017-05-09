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09 мая 2017
08 мая 2017
Главные новости Москвы
15:59  09 мая 2017 0

Минобороны проверяет достоверность видео казни российского полковника в Сирии

Клипарт, флаг сирии
Военное ведомство пока не подтверждает гибель в Сирии российского офицераФото: depositphotos.com © URA.RU

Военное ведомство проверит достоверность информации о пленении и казни российского офицера.

Скандал вызвало распространенное в сети видео, на котором, якобы, обезглавили попавшего в плен к террористам ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) полковника Евгения Петренко. Военное ведомство проверяет данную информацию.

«Конечно, министерство обороны не оставляет без внимания любые сообщения, которые касаются наших военнослужащих, тем более такого характера. Будет проведена проверка и результаты ее станут известны», — цитирует «Интерфакс» главу комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова.

По словам Озерова, пока нет достоверной информации о том, что наши военнослужащие попадали в плен к бандитам. «В любом случае, даже если это фейк, он не должен остаться без внимания», — отметил сенатор. — Если это случилось, то мало не покажется никому».

Александр Лукманов
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