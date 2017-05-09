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Главные новости Курганской области
19:54  09 мая 2017 0

Курганский почтальон выбросил поздравительное письмо Путина ветерану. ФОТО

Курганский ветеран Павел Гусев так и не получил президентское поздравлениеФото: читатель URA.RU

Поздравительное письмо ветерану из Кремля не дошло до адресата в Кургане.

О скандале в Кургане сообщил в редакцию «URA.RU» читатель. Он обнаружил, что в подъезде дома на подоконнике валяется конверт, адресованный ветерану. Это поздравление в стандартном конверте, которое из Кремля за подписью президента Владимира Путина рассылается всем ветеранам страны. Данное письмо было адресовано Павлу Маркеловичу Гусеву, проживающему в Кургане по адресу улица Радионова, дом 44 квартира 21. Между тем конверт не дошел до ветерана и оказался выброшенным в подъезде.

«Вот как поздравляет ветеранов Почта России в Кургане», — пишет читатель «URA.RU», сообщая о небрежности почтальона.

Действительно ли виноват почтальон, который не донес письмо до адресата, или существует другая причина, по которой письмо оказалось в подъезде, пока утверждать нельзя. Комментарий у «Почты России» в Кургане редакции в праздничный день получить не удалось.

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Фото: читатель URA.RU

Александр Лукманов
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