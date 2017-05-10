02:43 10 мая 2017 0

Юристы требуют для изучения внутренние документы о ракетном ударе по авиабазе Шайрат Фото: Wikimedia

Иск в отношении администрации президента США Дональда Трампа подала американская правозащитная организация Protect Democracy. Поводом для обращения в суд стало решение нанести ракетный удар по Сирии.

Правозащитники намерены выяснить, какие у Трампа были основания для приказа о бомбардировке авиабазу Шайрат 6 апреля. Ведь за прошедший с того момента месяц администрация Трампа так и не предоставила никаких обоснований законности такого решения. Кроме того, удар по Сирии не был санкционирован ни Советом безопасности ООН, ни конгрессом США.

Юристы будут требовать через суд предоставить все внутренние документы о ракетном ударе, чтобы понять, обладал ли Трамп полномочиями отдавать соответствующий приказ, сообщают «Известия».

Издание напоминает, что официальной причиной бомбардировки стало предотвращение вылетов сирийской авиации, которая, по версии Вашингтона, были причастна к химической атаке в провинции Идлиб.