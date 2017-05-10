04:35 10 мая 2017 0

Уфологи предположили, что «тарелка» является своего рода разведчиком Фото: Pixabay

Уфологи сняли на видео необычный объект, который на протяжении нескольких минут кружил над «Зоной 51» в штате Невада. Запись объекта появилась в Сети.

НЛО представляет собой сферический объект; он неожиданно появился в небе над секретной американской «Зоной 51». Объект бесшумно двигался в небе, а позже появились еще два светящихся шара. Потом НЛО неожиданно набрал скорость и скрылся, при этом звука двигателей слышно не было.

Уфологи утверждают, что визиты инопланетян в этом месте не является редкостью. Они предположили, что «тарелка» является своего рода разведчиком, который изучал территорию, отмечает информагентство Nation News.