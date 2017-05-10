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Главные новости Свердловской области
11:03  10 мая 2017 0

Федеральная авиакомпания срывает уральским туристам отдых в Турции

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Azur Air не в первый раз портит отдых уральским туристамФото: Pixabay

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 12 с половиной часов задерживается рейс авиакомпании Azur air в турецкую Анталью.

Согласно данным онлайн-табло авиаузла, самолет Boeing 767-300 должен был подняться в небо 10 мая в 3:30, однако вылет отложили до 16:00. Получить комментарий в авиакомпании не удалось — телефон пресс-секретаря не отвечает.

Ранее против авиакомпании Azur Air было возбуждено дело об административном правонарушении, после того, как она на двое суток задержала рейс из Екатеринбурга в Нячанг (Вьетнам) из-за технической неисправности судна. Пассажиры рейса рассказывали «URA.Ru» о том, что 26 октября их выселили из гостиницы и несколько часов держали в аэропорту в накопителе, не предоставляя никакой информации. У нескольких человек случилась истерика, одной маленькой пассажирке стало плохо. После этого туристов вновь разместили в гостинице.

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказывал «URA.RU», что с мая у свердловчан начинается сезон путешествий в Турцию. Специалист сообщал, что с этого месяца из Кольцово в Турцию каждую неделю может улетать по 11 тысяч свердловчан. За весну-лето общее число таких туристов может превысить 100 тысяч человек. Для сравнения, за три летних месяца 2016 года всего 32 тысячи человек посетили Кипр, который был самым популярным заграничным направлением на тот момент.

Сергей Дианов
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