Обманутые дольщики Перми готовы устроить несанкционированный протест

12:59 10 мая 2017 0

Дольщиков Первого Пермского микрорайона, который пиарил Басаргин, не пускают митинговать в центре города Фото: Анна Белкина

Дольщикам Первого Пермского микрорайона, который пиарил экс-губернатор Виктор Басаргин, отказали в проведении митинга и автопробега в центре Перми. Они написали письмо врио главы региона Максиму Решетникову и предупредили его, что готовы на несанкционированные акции протеста.

Инициативная группа дольщиков подала в мэрию уведомление о проведении своих публичных мероприятий сразу на две даты — 16 и 18 мая. «Мы предполагали, что если обозначенное нами место, время и день будут заняты 16 числа, то точно будут свободны на 18 мая», — объяснила организатор акции Наталья Трушникова. Митинг планировалось провести у памятника «Легенда о пермском медведе» напротив ЦУМа. Однако в мэрии им отказали, объяснив это тем, что площадь перед скульптурой занята культурно-массовым мероприятием. Причем именно в указанные два дня. В качестве альтернативы дольщикам предложили устроить митинг в Саду камней рядом с вокзалом Пермь-2.

«Уведомление мы подавали в момент начала первого рабочего дня мэрии, когда было возможно уведомление на 18 мая. Мы ни секунды не сомневаемся, что культурно-досуговое мероприятие, о котором сообщается в ответе — искусственное, специально выдуманное, и более того, заявленное в нарушение процедуры, то есть позже 2 мая», — говорится в письме, отправленном на имя врио губернатора.

В проведении пробега по центральной улице Перми дольщикам также отказали, ссылаясь на то, что их автоколонна может создать угрозу безопасности дорожного движения. Взамен им предложили улицу Дзержинского, где вообще нет жилых домов. В основном на ней расположены цеха завода имени Дзержинского, деятельность которого приостановлена.

«Предложение перенести акции на задворки города, провести митинг у вокзала Пермь-2, а демонстрацию по нежилой улице Дзержинского оскорбительно и незаконно. Мы его не принимаем и убедительно просим вас вмешаться в ситуацию. 18 мая обманутые дольщики и пайщики проведут акции в соответствии с уведомлением. МЫ ВЫЙДЕМ!!! Хочет этого кто-то или нет», — говорится в письме дольщиков. Свое послание они также направили уполномоченному по правам человека в Пермском крае Татьяне Марголиной.

Первый Пермский микрорайон известен как масштабный проект строительства жилья в селе Лобаново, который презентовал лично прежний губернатор Виктор Басаргин. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и прекратил работу после неоднократного переноса сроков сдачи объектов.