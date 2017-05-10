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10 мая 2017
13:21  10 мая 2017 11

Украинский министр требует от России «возвращения» Кубани

День Уральского поля 2015 Курганская обл село Крестовское, вспашка поля
Омелян намерен вернуть Киеву КубаньФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступил с заявлением о том, что авиасообщение между Москвой и Киевом можно восстановить после «возвращения» Кубани в состав Украины.

Также высокий украинский чиновник намерен вернуть под контроль Киева восток Украины и ряд других территорий, захваченных Россией в свое время. Какие именно земли должна вернуть Россия, министр не уточнил, пишет «Лента.ру».

Ранее украинские чиновники и общественники не раз выступали с идеями вернуть в состав Украины ряд российских территорий, в числе которых оказывались Ростовская, Белгородская, Воронежская области, а также Краснодарский край.

Также многие деятели Украины регулярно заявляют о необходимости вернуть Крым, который с марта 2014 года находится в составе России.

Лев Истомин
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