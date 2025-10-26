«Политикой невозможно отапливать дома»: в Венгрии объяснили, почему они не отказываются от связей с Россией

Политикой невозможно отапливать дома, заявил Сийярто Фото: Роман Наумов © URA.RU

Венгрия не сможет отказаться от российской нефти, так как смотрит на вопрос поставок энергоресурсов реалистично. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Если быть реалистичными, мы не можем отказаться от российской нефти», — сказал он в интервью телеканалу Fox News. Помимо этого он отметил, что нужно к вопросу поставок энергоресурсов, таких как нефть и газ, подходить реалистично, так как «политикой невозможно отапливать дома».