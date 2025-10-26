«Политикой невозможно отапливать дома»: в Венгрии объяснили, почему они не отказываются от связей с Россией
Политикой невозможно отапливать дома, заявил Сийярто
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Венгрия не сможет отказаться от российской нефти, так как смотрит на вопрос поставок энергоресурсов реалистично. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Если быть реалистичными, мы не можем отказаться от российской нефти», — сказал он в интервью телеканалу Fox News. Помимо этого он отметил, что нужно к вопросу поставок энергоресурсов, таких как нефть и газ, подходить реалистично, так как «политикой невозможно отапливать дома».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Россия обеспечивает энергетическую безопасность страны за счет долгосрочных поставок нефти и газа, а альтернативные источники не обладают такой же надежностью. Глава МИД Петер Сийярто также подчеркивал, что Будапешт не сможет отказаться от российского сырья из-за отсутствия равноценной замены и ограниченных возможностей других маршрутов поставок.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.