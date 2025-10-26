Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Украина

Зеленский признал сложность положения ВСУ в Красноармейске и близ него

26 октября 2025 в 23:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Владимир Зеленский указал на сложности с логистикой у ВСУ

Владимир Зеленский указал на сложности с логистикой у ВСУ

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вооруженные силы страны оказались в тяжелом положении в районе Красноармейска (украинское название Покровска) Донецкой Народной Республики. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, размещенном в его telegram-канале. 

«Конечно, это (действие ВС РФ на красноармейском направлении, — прим. URA.RU) создает сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой», — заявил Зеленский, обращаясь к гражданам.

Обострение ситуации подтвердил и Генштаб ВСУ. Ранее он сообщал, что направление остается одним из самых сложных на всей линии соприкосновения.

Продолжение после рекламы

Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по окружению украинских позиций в районе Красноармейска и Димитрова. По данным Минобороны РФ, в окружении оказались подразделения 31 батальона ВСУ.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал