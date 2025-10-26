Зеленский признал сложность положения ВСУ в Красноармейске и близ него

Владимир Зеленский указал на сложности с логистикой у ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вооруженные силы страны оказались в тяжелом положении в районе Красноармейска (украинское название Покровска) Донецкой Народной Республики. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, размещенном в его telegram-канале.

«Конечно, это (действие ВС РФ на красноармейском направлении, — прим. URA.RU) создает сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой», — заявил Зеленский, обращаясь к гражданам.

Обострение ситуации подтвердил и Генштаб ВСУ. Ранее он сообщал, что направление остается одним из самых сложных на всей линии соприкосновения.

