Зеленский признал сложность положения ВСУ в Красноармейске и близ него
Владимир Зеленский указал на сложности с логистикой у ВСУ
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вооруженные силы страны оказались в тяжелом положении в районе Красноармейска (украинское название Покровска) Донецкой Народной Республики. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, размещенном в его telegram-канале.
«Конечно, это (действие ВС РФ на красноармейском направлении, — прим. URA.RU) создает сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой», — заявил Зеленский, обращаясь к гражданам.
Обострение ситуации подтвердил и Генштаб ВСУ. Ранее он сообщал, что направление остается одним из самых сложных на всей линии соприкосновения.
Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по окружению украинских позиций в районе Красноармейска и Димитрова. По данным Минобороны РФ, в окружении оказались подразделения 31 батальона ВСУ.
