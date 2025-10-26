Канцлер ФРГ Мерц поедет в Турцию готовить переговоры Украины и России

Канцлер Германии Фридрих Мерц проведет официальные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре 30 октября. Темой встречи станут возможные шаги к возобновлению переговоров между Россией и Украиной на турецкой площадке. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник. В переговорах также примет участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«В контексте урегулирования конфликта на Украине канцлеру будут представлены инициативы Анкары для возможного возобновления переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле. Помимо этого, планируется обсудить широкий круг двусторонних и региональных вопросов», — пояснил собеседник РИА Новости.

Россия и Украина ранее уже проводили очные переговоры в Стамбуле, в ходе которых стороны обменялись пленными и передали друг другу тела погибших. Дополнительно были подготовлены проекты меморандумов по вопросам разрешения конфликта. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал открытость России к рассмотрению политических аспектов урегулирования в любом формате, а также напоминал, что Москва предложила создать рабочие группы по гуманитарным, военным и политическим вопросам, но Киев не дал ответа на эту инициативу. По словам Лаврова, также без результата осталось приглашение Владимира Путина к Владимиру Зеленскому приехать в Москву для переговоров.