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Главные новости Тюменской области
14:41  10 мая 2017 0

Десятки детей госпитализированы из-за вспышки менингита в Тюменской области

Больницы. Врачи. регистратура. Тюмень, больница, врачи, каталка
В больнице с подозрением на серозный менингит оказались более двух десятков детейФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области вспышка менингита. В больницу с подозрением на этот диагноз попали 24 ребенка из Нижнетавдинского района.

Все дети — воспитанники детского сада в селе Тюнево и ученики местной школы. Как сообщила «URA.RU» мать одного из заболевших детей, вспышка заболевания началась с детского сада «Ладушки». Женщина рассказала «URA.RU», что ее ребенка госпитализировали в Областную инфекционную клиническую больницу в ночь со второго на третье мая, был подтвержден диагноз «серозный менингит». «Началось все с подготовительной группы детского сада, сейчас в больнице больше школьников (в селе Тюнево — ред.). В нашей палате лежит шесть человек, у пятерых менингит подтвержден. Всего нас в больнице находится 24 человека, последнюю девочку вчера привезли», — рассказала женщина.

По словам матери, при госпитализации дети с подтвержденным менингитом чувствуют себя очень плохо. «У моего ребенка температура была 39,7, рвота и она даже глаза открыть не могла, ей было больно пошевелиться, лежала там, где ее положишь, — рассказала мама пациентки. — Но на вторые сутки пребывания в больнице ребенок уже гораздо лучше себя чувствовал. Тем не менее, мы уже семь дней здесь лежим, сегодня у ребенка опять температура, врачи говорят, что мы минимум неделю еще проведем в больнице, а может, и все 14 дней».

В департаменте здравоохранения Тюменской области информацию о вспышке менингита подтвердили. «Далеко не у всех подвержен диагноз „вирусный менингит“, а даже у тех, у кого подтвержден, лечение проходит быстро, это не опасная форма заболевания. Дети из детского сада и школы Тюнево начали обращаться с пятницы (5 мая — ред.). Сейчас в Областной инфекционной клинической больнице находится 24 человека — одного уже выписали, еще один готовится к выписке сегодня. По словам главного врача Ольги Черкасовой, все чувствуют себя удовлетворительно и даже просятся домой», — заявили в департаменте.

Черкасова заявила, что врачи «инфекционки» дважды выезжали в Тюнево, чтобы не пропустить ни одного заболевшего. «Хорошо, что были длительные праздники, которые разобщили коллективы и позволили избежать широкого распространения вируса», — заявила Ольга Черкасова.

В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области заявили, что их специалисты занимаются случаем вспышки менингита в Тюнево, но более подробные комментарии пообещали дать только в ответ на письменный запрос. Получить комментарий главы Нижнетавдинского района Валерия Борисова не удалось, мобильный телефон чиновника не отвечал.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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