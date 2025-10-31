Почтовые отделения Тюмени изменят график работы в праздники

Почта России в Тюмени изменит график работы в День народного единства Фото: Илья Московец © URA.RU

В связи с празднованием Дня народного единства, почтовые отделения в Тюмени перейдут на особый график работы в выходные дни с 3 по 4 ноября. Информация об этом опубликована на сайте Почты России.

«1 и 2 ноября отделения будут работать в штатном режиме. 3 ноября — сокращенный рабочий день. А в День народного единства (4 ноября) — полный выходной», — сообщается на сайте.