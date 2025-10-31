Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

В Тюмени решат проблему с пробками на важной городской магистрали — есть одно но

В Тюмени в районе Мельникайте построят две развязки и два подземных перехода
31 октября 2025 в 16:55
Но работы запланированы на 2030-2040 годы

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени проблему с пробками на Мельникайте разрешат с помощью строительства развязок и подземных переходов, но работы ориентировочно проведут только в 2030-2040 годах. Об этом сообщили в городской администрации.

«Для устранения заторов разработана проектно-сметная документация на строительство развязки Мельникайте — Республики, Мельникайте — 50 лет Октября, а также пешеходных подземных переходов в районе улиц Мельникайте — Таймырская, Мельникайте — Котовского. Строительно-монтажные работы будут планироваться после определения источника финансирования, ориентировочно в 2030-2040 годах», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят три моста через Туру — два автомобильных и один велопешеходный. По двум сооружения в этом году должны завершить проекты.

