Благотворительный бал, бой на мешках и ярмарка ремесел: как в Тобольске отпразднуют День Сибири, афиша

В Тобольске масштабно отпразднуют день Сибири Фото: Денис Моргунов © URA.RU

7 и 8 ноября в Тобольске отпразднуют День Сибири. Программа включает в себя множество мероприятий для жителей и гостей города: народные гулянья, открытые лекции, благотворительный бал и многое другое. Подробнее о том, как можно провести время с пользой в Тобольске, читайте в афише URA.RU.

День первый: историческое наследие

7 ноября гостей праздника приглашают посетить открытые лекции и экскурсии по знаковым местам, таким как Рентерея, Дом печати и Музей Дунина-Горкавича. А также сходить на выставку художника-филумиста Игоря Рязанцева во Дворце Наместника.

Параллельно с культурной программой, Тобольск примет делегации из муниципалитетов Тюменской и соседних областей (Уватский, Нефтеюганский районы), чтобы обсудить перспективы развития туризма и гостеприимства. Эта встреча является продолжением сотрудничества, начатого в сентябре.

День второй: масштабное народное гулянье

7 ноября в 11:00 состоится благодарственный молебен в храме Захария и Елизаветы. В 12:00 состоится премьера 3D-макета утраченной Богоявленской церкви.

С 13:00 до 16:00 на Базарной площади развернется ярмарка ремесел, а подворья муниципальных образований Тюменской, Свердловской областей и ХМАО-Югры представят свои уникальные уголки.

Интерактивные зоны

В этот день у гостей мероприятия будет возможность пройти оздоровительные практики, выпить согревающий чай, попробовать гастрономические изыски и поучаствовать в мастер-класса от местных «моржей». Все это включает в себя программа — «Круг Здоровья».

Для детей будет организована программа — «Круг Веселья». Там юные гости праздника смогут покататься на пони и хаски рядом с резиденцией Деда Мороза.

Раскрыть свой потенциал можно будет в «Круге Творчества». Гости праздника смогут поучаствовать в комплексе мастер-классов от сибирских умельцев и приобрести изделия на ярмарке.

На сцене Тобольска выступит хобби-хор и пройдет огненное шоу. А для активных жителей предусмотрены спортивные состязания — перетягивание каната и бои мешками.

Программа также включает театрализованные представления в парке «Тобол» и мастер-классы по резьбе по кости. А заключением праздника станет Губернский благотворительный бал.