Общество

С тюменской молодежью впервые открыто поговорили об угрозе иноагентов

С тюменскими студентами поговорили об угрозах иностранных агентов
31 октября 2025 в 16:48
Мероприятие проходило на площадке ТюмГУ

Мероприятие проходило на площадке ТюмГУ

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменских студентов предупредили об ответственности за пособничество иноагентам. С молодежью впервые открыто поговорили об иностранных агентах. Такая встреча прошла на площадке ТюмГУ. Об этом агентству URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. 

«В Тюменском госуниверситете впервые подробно говорили об иноагентах и правоприменительной практике в отношении лиц и организаций, получивших такой статус. На мероприятии присутствовало 120 человек», — пояснили в ТюмГУ.

Актуальность встречи была обусловлена недавно вступившими в силу изменениями в Уголовный кодекс РФ, усиливающие ответственность для иностранных агентов. Согласно новым правилам, лицам со статусом иноагентов будет сложнее уйти от ответственности. 

Помимо разъяснений для бакалавров и магистров об ограничениях и уголовной ответственности за нарушение закона, особое внимание спикеров было уделено проблеме пособничества иностранным агентам. Студентам объяснили, что «если сделать что-то, что будет помогать иноагенту нарушать закон, Минюст может выставить предупреждение для устранения нарушения, а потом, если ситуация не исправилась, назначить крупный штраф». 

Среди спикеров присутствовали начальник отдела по делам некоммерческих организаций регионального управления Минюста РФ Олеся Топильская, а также Заслуженный юрист РФ Виктор Морозов. Дискуссию модерировала заместитель директора ШПиУ Мариана Альмухаметова.

Ранее в Тюменской области осудили сотрудников центра языкового тестирования, которые помогали мигрантам незаконно получать сертификаты о знании русского языка, внося исправления в ответы и предоставляя подсказки, что позволяло иностранцам легализовать пребывание в стране. Региональные власти также ввели запреты на работу мигрантов в такси и общественном транспорте, регулярно проводя рейды для выявления нарушений.

