С тюменской молодежью впервые открыто поговорили об угрозе иноагентов
Мероприятие проходило на площадке ТюмГУ
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Тюменских студентов предупредили об ответственности за пособничество иноагентам. С молодежью впервые открыто поговорили об иностранных агентах. Такая встреча прошла на площадке ТюмГУ. Об этом агентству URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.
«В Тюменском госуниверситете впервые подробно говорили об иноагентах и правоприменительной практике в отношении лиц и организаций, получивших такой статус. На мероприятии присутствовало 120 человек», — пояснили в ТюмГУ.
Актуальность встречи была обусловлена недавно вступившими в силу изменениями в Уголовный кодекс РФ, усиливающие ответственность для иностранных агентов. Согласно новым правилам, лицам со статусом иноагентов будет сложнее уйти от ответственности.
Помимо разъяснений для бакалавров и магистров об ограничениях и уголовной ответственности за нарушение закона, особое внимание спикеров было уделено проблеме пособничества иностранным агентам. Студентам объяснили, что «если сделать что-то, что будет помогать иноагенту нарушать закон, Минюст может выставить предупреждение для устранения нарушения, а потом, если ситуация не исправилась, назначить крупный штраф».
Среди спикеров присутствовали начальник отдела по делам некоммерческих организаций регионального управления Минюста РФ Олеся Топильская, а также Заслуженный юрист РФ Виктор Морозов. Дискуссию модерировала заместитель директора ШПиУ Мариана Альмухаметова.
