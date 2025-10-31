Иностранцы едут в Тюмень заключить контракт на военную службу

Тюменская область лидирует в России по размеру выплат за контракт с Минобороны РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Повышение единовременной выплаты за контракт с Минобороны РФ в Тюменской области привело к значительному увеличению числа желающих служить. Об этом в интервью «Вслух.ру» сообщил военный комиссар региона Сергей Чирков.

«Действительно, количество желающих заключить контракт, которые проживают в других субъектах страны, увеличилось. К нам приезжают из разных регионов. Например из Москвы и Владивостока», — отметил военком.

По словам Чиркова, Тюменская область на сегодняшний день лидирует в России по размеру этих выплат. Они выросли с 1,9 до 3,4 миллиона рублей. Интерес к тюменскому контракту проявляют и граждане из стран ближнего зарубежья, «где нет статьи за наемничество», уточнил Чирков. Он подчеркнул, что каждый такой случай рассматривается индивидуально.

Для приезжих

Для удобства приезжающих кандидатов предусмотрена комплексная поддержка. Администрации муниципалитетов оплачивают им проезд и проживание на время прохождения медицинской комиссии, добавил Чирков. По прибытии кандидатов встречают, организуют медосмотр и оформляют все необходимые документы, включая карту «МИР» для оперативного получения выплаты.

Требования к кандидатам

Военкомат отмечает, что чаще всего звонят мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Несмотря на то что среди желающих есть и женщины, к ним предъявляются более строгие требования: обязательное наличие медицинского образования, опыт работы по специальности и отсутствие несовершеннолетних детей.

Сроки и условия получения выплаты

Для получения единовременной выплаты в размере 3,4 миллиона рублей требуется заключить контракт в период с 7 октября по 30 ноября 2025 года. Процедура оформления может быть осуществлена в военкоматах Тюменской области или в пункте отбора на военную службу. Требования к месту прописки и текущему проживанию кандидата отсутствуют.