В здании тюменского автовокзала усиливают охрану

В предпраздничные дни и по выходным в здании тюменского автовокзала открывают дополнительные пункты досмотра. Об этом URA.RU рассказал директор ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций» Артем Антипин. Он уточнил, что это делается для борьбы с очередями, которые возникают из-за роста пассажиропотока.

«В предпраздничные дни и в преддверии выходных многие люди, которые, например, работают в Тюмени, а живут в других населенных пунктах, возвращаются домой. Во избежание очередей, в этот период в здании автовокзала работают дополнительные посты досмотра и усиливается охрана», — пояснил Артем Антипин в разговоре с URA.RU.

Дополнительные посты досмотра также положительно влияют на общий уровень безопасности. В последнее время работа над ее повышением — одно из ключевых направлений администрации автовокзала.

Так, в здании автобусной станции работает собственная система интеллектуальной безопасности с функцией распознавания лиц и отслеживания бесхозных сумок. А весь транспорт, которые въезжает на территорию вокзала, тщательно досматривается в специальном боксе.