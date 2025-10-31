Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

В здании тюменского автовокзала усиливают охрану

31 октября 2025 в 17:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В здании автовокзала Тюмени могут одновременно работать до трех пунктов досмотра

В здании автовокзала Тюмени могут одновременно работать до трех пунктов досмотра

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В предпраздничные дни и по выходным в здании тюменского автовокзала открывают дополнительные пункты досмотра. Об этом URA.RU рассказал директор ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций» Артем Антипин. Он уточнил, что это делается для борьбы с очередями, которые возникают из-за роста пассажиропотока.

«В предпраздничные дни и в преддверии выходных многие люди, которые, например, работают в Тюмени, а живут в других населенных пунктах, возвращаются домой. Во избежание очередей, в этот период в здании автовокзала работают дополнительные посты досмотра и усиливается охрана», — пояснил Артем Антипин в разговоре с URA.RU.

Дополнительные посты досмотра также положительно влияют на общий уровень безопасности. В последнее время работа над ее повышением — одно из ключевых направлений администрации автовокзала.

Продолжение после рекламы

Так, в здании автобусной станции работает собственная система интеллектуальной безопасности с функцией распознавания лиц и отслеживания бесхозных сумок. А весь транспорт, которые въезжает на территорию вокзала, тщательно досматривается в специальном боксе.

Ранее URA.RU писало о том, что в начале лета администрация автовокзала заявила о планах по запуску дополнительного пункта досмотра. Который позволит сократить очереди. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал