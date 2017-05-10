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10 мая 2017
16:39  10 мая 2017 2

Россияне рассказали, где хранят лишние деньги

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Если появляются свободные средства, большинство предпочтёт положить их в банкФото: depositphotos.com © URA.RU

С начала года число россиян, которые готовы доверить свои средства финансовым учреждениям, выросло на 10%. Таким образом, в настоящее время более половины наших соотечественников согласны размещать деньги в банках.

В январе 2017 года свои средства банку соглашался доверить лишь 41% опрошенных, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По последним данным, разместить деньги в банках готовы уже 52% респондентов.

«Впервые за весь период кризиса наши исследования зафиксировали очень робкие намеки на разрушение так называемого продефляционного консенсуса, то есть такого состояния общественного сознания, когда домохозяйства сознательно сдерживают свои расходы», — приводит издание слова эксперта ВЦИОМ Олега Чернозуба.

В то же время, как отмечают социологи, 29% граждан России не считают возможным доверять банкам свои средства, а 21% — продолжает считать, что полученную зарплату или пенсию необходимо как можно быстрее потратить.

Кстати, каждый десятый респондент отметил, что сейчас очень хорошее время для крупных займов, а уровень кредитного доверия достиг 25 пунктов, обновив, таким образом, свой годовой максимум.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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