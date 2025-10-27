Суд отправил похитителей футболиста Мостового в СИЗО
27 октября 2025 в 20:08
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Санкт-Петербурге четверо человек арестованы и отправлены в СИЗО. Такую меру пресечения избрал суд обвиняемым в нападении на футболиста «Зенита» Александра Мостового. Задержанным также вменяется похищение местного предпринимателя.
