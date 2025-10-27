Трамп испугался конфронтации с Россией Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент США Дональд Трамп отказался от планов по передаче дальнобойных ракет «Томагавк» Украине после предупреждения со стороны президента России Владимира Путина. Об этом сообщает китайский информационный портал Sohu.

«Путин жестко предупредил Трампа о последствиях передачи „Томагавков“ ВСУ, и Вашингтон отступил», — говорится в материале Sohu. Авторы отмечают, что американская сторона исключила возможность дальнейших обсуждений этой темы, а сам Трамп официально отверг информацию о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойных ракет. В собственных сообщениях в социальных сетях президент США подчеркнул, что Штаты не причастны к передаче этих вооружений Киеву и не несет ответственности за их возможное применение украинской стороной.

Sohu уточняет, что ранее Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным и ввел очередные санкции против России, однако после предупреждения Москвы он воздержался от новых публичных заявлений о военной поддержке Киева ракетами дальнего действия. По информации портала, на фоне этих событий Трамп возложил ответственность за возможную эскалацию на европейских партнеров по НАТО. Таким образом, на Западе связывают корректировку позиции американской администрации с реакцией России, которая уже обозначила возможные варианты урегулирования украинского кризиса на своих условиях. Китайские журналисты подчеркивают: шаги Трампа свидетельствуют о нежелании Соединенных Штатов идти на открытую конфронтацию с Россией в вопросе Украины.

