В Европе оценили, как санкции против «Лукойла» и «Роснефти» могут повлиять на страны ЕС
Власти ЕС находятся в постоянном контакте с национальными правительствами
Новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла» вполне могут негативно повлиять на отдельные страны Евросоюза. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
«Очевидно, что эти санкции могут оказать негативное влияние», — сказала Итконен на брифинге в Брюсселе, передает РИА Новости. По ее словам, власти ЕС находятся в постоянном контакте с национальными правительствами для минимизации экономических рисков.
Западное сообщество вновь ужесточило санкционное давление на российский энергетический сектор. США ввели ограничения против крупных нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», а Евросоюз вслед за этим утвердил 19-й пакет санкций против России, включающий меры в отношении свыше 100 судов, а также десятков физических и юридических лиц.
