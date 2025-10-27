В Европе оценили, как санкции против «Лукойла» и «Роснефти» могут повлиять на страны ЕС

Власти ЕС находятся в постоянном контакте с национальными правительствами Фото: Роман Наумов © URA.RU

Новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла» вполне могут негативно повлиять на отдельные страны Евросоюза. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

«Очевидно, что эти санкции могут оказать негативное влияние», — сказала Итконен на брифинге в Брюсселе, передает РИА Новости. По ее словам, власти ЕС находятся в постоянном контакте с национальными правительствами для минимизации экономических рисков.