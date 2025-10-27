Власти присмотрятся к зарубежному опыту, чтобы спасти общественный транспорт в регионах

В России ищут способы для развития транспорта и дорог Фото: Роман Наумов © URA.RU

Власти России планируют реформировать общественный транспорт в регионах, и для этого они, в числе прочего, изучат зарубежный опыт и внедрят самые передовые решения в российскую практику. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин на конференции, посвященной развитию транспорта и дорог в стране.

«Муниципалитеты работают в единой связке с региональным и федеральным уровнем. И наша общая работа нацелена на повышение качества жизни людей, ведь в фокусе транспортной системы находится человек, его потребности и интересы <...> Объединив наши усилия, мы сможем выстроить транспортную систему, которая будет работать еще более эффективно на благо людей <...> Общественный транспорт соединяет районы, где живут люди, с работой, учебой, магазинами и другими важными местами. Без хорошо работающего транспорта невозможно ни социальное благополучие, ни экономический рост городов», — заявил Андрей Никитин. Глава ведомства отметил, что для успешной модернизации транспорта федеральные и региональные власти объединяют усилия, уделяя особое внимание интересам жителей.

По его словам, Минтранс рассматривает вопрос об участии глав муниципалитетов в международных делегациях для изучения эффективных решений, применяемых за рубежом. Эта инициатива направлена на повышение качества транспорта и доступности услуг для жителей российских регионов. Также это поможет эффективнее расходовать бюджетные средства и повышать надежность проектов.

Планируется создать реестр добросовестных поставщиков транспортных услуг и оборудования для снижения рисков при развитии инфраструктуры. Получила поддержку цифровая модернизация, которая будет выражена в комплексных системах информирования с размещением QR-кодов на объектах дорожной инфраструктуры. Это обеспечит участников движения актуальными сведениями о туристических маршрутах, расположении важных объектов и сервисах, а также повысит безопасность и стимулирует внутренний туризм.

За последние годы сильно возросла активность диалога между муниципальной и федеральной властью. Это позволяет регионам участвовать в решении вопросов о развитии территорий, сказал замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев. Встреча главы Минтранса с главами российских регионов показывает, что федеральная власть заинтересована в вопросах местного самоуправления, отметила Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева. Она подчеркнула, что в условиях открытости и диалога муниципалитеты могут поделиться друг с другом собственными решениями по разным видам транспорта. Помимо этого, Минтранс в ходе встречи дал исчерпывающие ответы региональным властям по самым острым и неудобным вопросам.