В России впервые появились открытые ИИ-модели для онлайн-торговли

В России впервые в открытом доступе появились отечественные нейросети, созданные специально для электронной коммерции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе технологической платформы «Авито», компания выпустила в открытый доступ обновленные версии своих ИИ-моделей — текстовой A-Vibe и мультимодальной A-Vision. Нейросети с восемью млрд параметров адаптированы под русский язык и позволяют компаниям, предпринимателям и стартапам использовать готовые инструменты для автоматизации контента, анализа данных или создания ИИ-ассистентов.

«Открытие наших генеративных ИИ-моделей — это инвестиция в будущее российской технологической экосистемы. Благодаря таким инициативам ИИ становится доступным не только корпорациям, но и студентам, стартапам и небольшим командам. Чем больше разработчиков вовлечено в создание ИИ-решений, тем быстрее развивается вся отрасль», — рассказал управляющий директор по искусственному интеллекту в «Авито» Андрей Рыбинцев.

A-Vibe и A-Vision разработаны на базе открытых моделей Qwen3 и Qwen2.5-VL с глубокой адаптацией под российский рынок. Так, для нейросетей создали токенизатор на русском языке, который ускоряет генерацию текста почти в два раза и повышает точность ответов. Обучение велось на реальных данных, включая сферу электронной торговли, что позволяет моделям понимать контекст онлайн-торговли.

Текстовая нейросеть поддерживает обработку больших объемов информации, а также функцию вызова внешних инструментов (function calling). Это позволяет создавать ИИ-помощников для рутинных задач: анализа документов, работы с API-сервисами или поиска сведений в базах. По данным «Авито», использование новых моделей позволяет сократить затраты на запуск и эксплуатацию нейросетей до 50% по сравнению с другими опенсорс-решениями.