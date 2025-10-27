Ветеран Афганистана в шестой раз подал иск против Пугачевой

В своем иске ветеран требует от Пугачевой компенсацию в размере 1,5 миллиарда рублей Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Ветеран Афганистана Александр Трещев вновь подал иск к певице Алле Пугачевой. Это уже шестая попытка добиться рассмотрения его заявления в российских судах.

«В суде зарегистрирован иск Трещева к Пугачевой», — говорится в материалах суда, передает РИА Новости. Новое исковое требование поступило в Пресненский суд Москвы.

Трещевым уже были поданы заявления в четыре суда, в один из которых — дважды. В своем иске ветеран требует от Пугачевой компенсацию в размере 1,5 миллиарда рублей. Его обращение связано с защитой чести и достоинства. По мнению Трещева, высказывания певицы в интервью на youtube-канале «Скажи Гордеевой» (Катерина Гордеева признана Минюстом РФ иноагентом) нанесли урон его репутации и были восприняты им лично оскорбительно.

