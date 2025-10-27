В США испугались российской ракеты «Буревестник»
Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ
Российскую крылатую ракету «Буревестник» окрестили на Западе, как оружие из «научной фантастики». Такую характеристику на ядерный снаряд дала американская газета The New York Times. Эксперты по ядерному нераспространению встревожены трудностью борьбы с новейшим оружием России.
«Это еще одно научно-фантастическое оружие, с которым трудно бороться», — приводит издание слова американского специалиста Джеффри Льюиса. Как отметил аналитик, появление такого вида оружия может доставить много проблем коллективному Западу.
