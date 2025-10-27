Россия намерена провести Евро-2032
27 октября 2025 в 19:06
Россия заявилась на проведение Чемпионата Европы по футболу. Турнир пройдет в 2032 году. Об инициативе российской стороны сообщает британская газета Daily Mail. Как уточняет издание, предложение поступило из-за большой нагрузки на стадионы в Италии, в которой изначально планировалось соревнование.
Комментарии (1)
- Ольга27 октября 2025 19:31Нужно еще Олимпиаду провести!
