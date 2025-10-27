От Филиппа Киркорова требуют миллионы организаторы концертов: с кем еще судился поп-король

С Киркорова требуют миллионы за долги по концертам Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

На Филиппа Киркорова снова подали в суд. В этот раз с него требуют часть выручки от продажи билетов, которая должна быть выплачена по договору. На протяжении всей своей музыкальной карьеры Киркоров неоднократно оказывался в суде в связи со скандалами или из-за имущественных дел. URA.RU собрало самые громкие судебные истории с участием Филиппа Киркорова.

На Киркорова подали иск из-за выручки с продажи билетов

Компания — организатор работы билетных касс подала иск на сумму порядка 7,6 млн рублей к певцу Филиппу Киркорову. По данным «Московского комсомольца», речь идет о задолженности по договору, в рамках которого часть выручки от продажи билетов артист должен был возвратить реализатору. Дата заседания пока не назначена.

Известно, что истцом является ООО «Культурная служба», которая зарегистрирована 04. 02. 2010 года в Москве. Основной вид деятельности организации — работа концертных залов, театров, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс. Выручка компании по итогам 2024 года составила 2,7 млрд рублей, что на 19,4% меньше, чем годом ранее.

С кем еще судился Филипп Киркоров

Долги по кредитам

В сентябре 2025 года компания АО «Социум Трейд» через суд потребовала от Филиппа Киркорова погасить задолженности по кредиту, передает РИА Новости. Истец указал в иске, что в 2020 году певец получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях.

В связи с тем, что Киркоров не полностью исполнил обязательства по возврату долга, АО «Социум Трейд» обращается в суд с требованием взыскать с него невыплаченную задолженность по кредитному договору. Подготовка дела к судебному разбирательству была назначена на 13 октября.

Суд с охранником из-за толчка в спину

В октябре 2025 года в суд на Филиппа Киркорова подал охранник концерта певицы Ани Лорак, пишет РЕН ТВ. Инцидент произошел во время мероприятия. Охранник попросил Киркорова подождать в ответ на просьбу певца провести его друзей за сцену. Однако певец толкнул охранника в спину. Мужчина обратился в суд, требуя от Киркорова возместить моральный и физический ущерб в размере 2 млн рублей.

Иск о кадастровой стоимости квартиры в Москве

В 2024 году Киркоров проиграл иск о кадастровой стоимости своей квартиры в Москве площадью 537 кв. метров. Иск был подан к Департаменту городского имущества правительства Москвы. Он пытался оспорить кадастровую стоимость квартиры, чтобы снизить земельный налог.

Артист пытался доказать в суде, что кадастровая стоимость апартаментов по состоянию на 1 января 2021 года составляет 285 миллионов 872 тысячи рублей. Эта сумма была меньше, чем которую определил ДГИ. Однако суд отклонил иск певца, пишет «Московский комсомолец».

Долги по налогам

В 2023 году с Киркорова взыскали задолженность по налогам почти на 8 млн рублей, пишет ТАСС. Представитель суда сообщил, что речь шла о задолженности за 2022 год по налoгам и сборам в размере 7 972 985 рублей. Также артист должен был уплатить государственную пошлину в размере 24 032 рубля 46 копеек.

Суд из-за причала для яхт

В 2023 году Киркоров выиграл суд у бизнесмена из Саратова. Предприниматель требовал от певца демонтировать его причал на Мякининском полуострове, так как конструкция мешала местным жителям. Мужчина заявил, что причал установлен якобы незаконно и мешает ему ловить рыбу.

Адвокаты Киркорова предоставили в суд документы и дизайн-проекты, которые подтверждают законность этого сооружения. В итоге Одинцовский городской суд отклонил жалобу бизнесмена, пишет «Комсомольская правда».

Суд с Любовью Успенской

Киркоров подавал иск к Любови Успенской Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В декабре 2023 года Киркоров подал иск против Успенской. В одной из программ она назвала поп-короля «женоненавистником» и обвинила в порочащем поведении. Это произошло после того, как он выступил в защиту пластического хирурга Тимура Хайдарова, которого обвинили в неудачных операциях.

Киркоров попросил суд взыскать с Успенской компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей. 22 июля 2024 года Замоскворецкий суд взыскал с Успенской 280 тысяч рублей в пользу певца.

Суд со строителями из-за ремонта квартиры на Арбате

В 2022 году Филипп Киркоров подал в суд на строителей, которых он нанял для ремонта квартиры в центре Москвы, пишет telegram-канал Mash. Речь идет о недвижимости, расположенной на Арбате, общей площадью 615 квадратных метров. Филипп Киркоров заключил договор с подрядной организацией на сумму 32 млн рублей и внес предоплату в размере 11 млн рублей. Строители не приступили к выполнению работ и возвратили артисту лишь половину внесенной авансовой суммы. В связи с этим Киркоров обратился в суд с иском к подрядчикам.

Иск о плагиате от французского музыканта Маруани

В 2019 году композитор Дидье Маруани подал иск о защите авторских прав на песню «Жестокая любовь» к Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову на сумму 272 млн рублей.

Иск предъявлен в связи с нарушением авторских прав Маруани в произведении «Жестокая любовь», которое исполнял Киркоров. По его словам, там присутствуют заимствования из его песни Symphonic Space Dream. Однако суд отклонил исковые требования, пишет РИА Новости.

Суд из-за драки с режиссером

В 2010 году Киркоров ударил режиссера Марину Яблокову во время съемок премии «Золотой граммофон». Он хотел изменить освещение на сцене, но она не торопилась выполнить его требование. Яблокова подала в суд и получила от певца 10 млн рублей. Сам Киркоров заявлял, что не наносил ей ударов, а лишь махнул ногой в воздухе, пишет РБК.

Суд с журналисткой в розовой кофточке