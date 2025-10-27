Поддержка бойцов СВО, ужесточение рекламы энергетиков и выход из договора с США: Путин подписал новые законы

Путин подписал законы о поддержке бойцов СВО Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал несколько важных новых законов. Они затрагивают широкий круг вопросов: спецоперацию, внутреннюю и внешнюю политику России. Новые меры включают поддержку для участников СВО и их семей, возможность добровольцам получить боевой статус, что позволит им получать соответствующие выплаты и льготы. Ужесточена реклама энергетиков — изменения направлены на защиту детей и подростков.

Также немаловажна ратификация договора с Венесуэлой и выход Москвы из соглашения с Вашингтоном об утилизации плутония, который используется в ядерном оружии и на атомных электростанциях. Принятые документы призваны усилить меры соцподдержки, повысить государственную эффективность и защитить российские интересы на международной арене. Подробнее обо всех подписанных Путиным законах — в материале URA.RU.

Денонсация соглашения с США об утилизации плутония

Среди внешнеполитических решений — окончательное прекращение соглашения с США об утилизации плутония, ненужного для оборонных целей. Действие соглашения было заморожено еще в 2016 году после введения антироссийских санкций, расширения НАТО на восток и законов поддержки Украины, а также шагов Вашингтона по изменению порядка утилизации без согласия Москвы.

Американской стороной не были выполнены включенные в законодательство условия для возобновления сделки: прекращение расширения НАТО, снятие санкций, отказ от документа о поддержке Украины, который допускает вмешательство в дела Киева, компенсация ущерба. Теперь Россия полностью выходит из соглашения.

Поддержка семей погибших бойцов СВО

Один из законов напрямую касается поддержки семей военнослужащих, участвовавших в спецоперации России на Украине. Теперь члены семей погибших бойцов освобождены от уплаты госпошлины при обращении в суд за назначением пенсии по случаю потери кормильца.

Соответствующая инициатива разработана в связи с увеличением с сентября 2024 года суммы судебных госпошлин — теперь она составляет 3000 рублей за каждое отдельное требование. Закон призван снять дополнительную финансовую нагрузку с семей погибших, для которых эти средства могут стать серьезным препятствием к получению государственной помощи. Документ вступил в силу с момента публикации.

Присвоение боевого статуса добровольцам-штурмовикам СВО

Добровольцы СВО получат статус ветеранов боевых действий Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Еще одна важная инициатива касается добровольцев-штурмовиков, принимавших участие в СВО в составе спецподразделений в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. Теперь они смогут получить официальный статус ветерана и инвалида боевых действий. Это позволит им претендовать на соответствующие выплаты и льготы, которые будут назначаться автоматически с момента признания статуса, без подачи заявлений.

Поправки устраняют пробел, из-за которого ранние нормативные акты не распространялись на добровольцев, подписавших контракты с Минобороны именно в указанные даты, несмотря на их участие в боевых операциях и госнаграждение. Закон уже вступил в силу.

Льготные условия поступления во ФСИН для ветеранов СВО

Президент также утвердил закон, по которому ветераны спецоперации смогут поступать на службу в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) на льготных условиях. Кроме того, сотрудники ФСИН, ранее приостановившие работу из-за полученных во время спецоперации увечий, теперь могут вернуться к службе. Перечень должностей, на которые могут быть приняты такие кандидаты, будет определяться профильным федеральным органом.

Для младших офицеров и прапорщиков ФСИН снято обязательное требование о полном среднем образовании; им разрешено работать, имея неполное среднее образование по профессии. Также с новым законом отменяется предельный возраст для поступления во ФСИН — ранее на службу принимались только лица до 40 лет.

Отдельно прописан новый порядок заключения контрактов: те, кто служил или поступает на службу впервые и принимается на работу в «особых условиях» (зона СВО, военный конфликт, ЧП, стихийное бедствие), подписывают контракт на год без вступительных испытаний. Закон вступит в силу через шесть месяцев.

Для дрессировки собак-ищеек разрешили использовать настоящие наркотики

Собак-ищеек смогут дрессировать с помощью наркотиков Фото: Илья Московец © URA.RU

В целях повышения эффективности работы служебных собак российским правоохранительным органам разрешено использовать настоящие наркотические и психотропные вещества для их дрессировки. Ранее для этих целей применялись лишь имитаторы, эффективность которых оказалась ниже.

Соответствующий порядок обращения с такими веществами установят федеральные органы — ФСБ, ФТС, ФССП и ФСИН по согласованию с МВД. Новые правила вступят в действие через 180 дней.

Ужесточение требований к рекламе энергетиков

Президент подписал и закон об ужесточении регулирования рекламы безалкогольных энергетических напитков. С 2025 года такая реклама должна сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного использования и не может быть ориентирована на несовершеннолетних.

Закон определяет минимальные требования к продолжительности звуковых и видеопредупреждений, а также к площади, которую они должны занимать в кадре: не менее трех секунд для радио, пяти — для телевидения и кино, не менее 7% рекламной площади для любых других форм распространения. Также реклама энергетиков не должна содержать информацию о витаминах или биологически активных добавках и не может обращаться к детям и подросткам.

Россия и Венесуэла: ратифицирован договор о стратегическом партнерстве

Новый этап в сотрудничестве России и Венесуэлы Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Среди законов международного характера — ратификация нового договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой, подписанного 7 мая 2025 года. Документ предусматривает сотрудничество двух стран в политике, экономике, транспортной сфере, энергетике, а также совместные действия в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Официальный документ подчеркивает неприятие Москвой и Каракасом односторонних санкций, противоречащих положениям устава ООН.

Защита инвестиций между Россией и Китаем

Еще один закон направлен на укрепление сотрудничества с Китаем — соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Этот документ создает правовые гарантии для инвесторов, запрещает дискриминацию, устанавливает механизмы компенсации при экспроприации имущества, а также разрешает споры между инвесторами и государством в международном арбитраже.