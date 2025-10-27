В Москве появился огромный рупор в честь 20-летия RT

Рупор был установлен на Манежной площади в Москве (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеканал Russia Today (RT) установил огромный рупор с цитатами зарубежных политиков на Манежной площади в Москве. Появление арт-объекта обусловлено юбилеем телеканала — 20 лет.

«На поверхности арт-объекта размещены цитаты зарубежных политиков и СМИ о RT, среди них и высказывание бывшего госсекретаря США Джона Керри, назвавшего телеканал „рупором пропаганды“», — указано в материале RT. Внутри рупора находится студия, в которой проходят прямые эфиры, интервью и записи программ RT на разных языках.