В Москве появился огромный рупор в честь 20-летия RT
Рупор был установлен на Манежной площади в Москве (архивное фото)
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Телеканал Russia Today (RT) установил огромный рупор с цитатами зарубежных политиков на Манежной площади в Москве. Появление арт-объекта обусловлено юбилеем телеканала — 20 лет.
«На поверхности арт-объекта размещены цитаты зарубежных политиков и СМИ о RT, среди них и высказывание бывшего госсекретаря США Джона Керри, назвавшего телеканал „рупором пропаганды“», — указано в материале RT. Внутри рупора находится студия, в которой проходят прямые эфиры, интервью и записи программ RT на разных языках.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что после появления RT западные элиты изменили свое отношение к принципам свободы слова, начав запрещать и ограничивать вещание телеканала из-за его популярности и альтернативного взгляда на мировые события. По его словам, несмотря на давление и санкции, RT смог занять особую нишу в мировой медиасреде и продолжает доносить свою позицию по международным вопросам.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.