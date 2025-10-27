Логотип РИА URA.RU
В Москве появился огромный рупор в честь 20-летия RT

27 октября 2025 в 20:14
Рупор был установлен на Манежной площади в Москве (архивное фото)

Рупор был установлен на Манежной площади в Москве (архивное фото)

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеканал Russia Today (RT) установил огромный рупор с цитатами зарубежных политиков на Манежной площади в Москве. Появление арт-объекта обусловлено юбилеем телеканала — 20 лет.

«На поверхности арт-объекта размещены цитаты зарубежных политиков и СМИ о RT, среди них и высказывание бывшего госсекретаря США Джона Керри, назвавшего телеканал „рупором пропаганды“», — указано в материале RT. Внутри рупора находится студия, в которой проходят прямые эфиры, интервью и записи программ RT на разных языках.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что после появления RT западные элиты изменили свое отношение к принципам свободы слова, начав запрещать и ограничивать вещание телеканала из-за его популярности и альтернативного взгляда на мировые события. По его словам, несмотря на давление и санкции, RT смог занять особую нишу в мировой медиасреде и продолжает доносить свою позицию по международным вопросам.

