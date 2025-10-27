Логотип РИА URA.RU
Судно опрокинулось в Севастопольской бухте

27 октября 2025 в 19:59
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Судно упало в Южной бухте Севастополя. Инцидент произошел на плавучем кране. О происшествии сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Как отметил глава области, результате инцидента были спасены 15 человек. Из них семь получили различные травмы.

