Судно опрокинулось в Севастопольской бухте
27 октября 2025 в 19:59
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Судно упало в Южной бухте Севастополя. Инцидент произошел на плавучем кране. О происшествии сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Как отметил глава области, результате инцидента были спасены 15 человек. Из них семь получили различные травмы.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал