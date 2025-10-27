Отец жестоко избил курьера, наехавшего на его дочь в Краснодаре

Мужчина на мопеде не успел вовремя затормозить, что и стало причиной драки, указано в посте (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Краснодаре мужчина избил курьера на мопеде после того, как тот наехал на его дочь. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«После столкновения к курьеру подбежал мужчина, предположительно отец девочки, и набросился на него с кулаками — несколько раз ударил в лицо и живот, а затем повалил на землю», — указано в посте телеканала РЕН ТВ. Он опубликован в telegram-канале.

Ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Водитель мопеда не успел затормозить, что и стало причиной драки. Полиция Краснодара проводит проверку, а от водителя мопеда поступило заявление в полицию.

