Отец жестоко избил курьера, наехавшего на его дочь в Краснодаре
Мужчина на мопеде не успел вовремя затормозить, что и стало причиной драки, указано в посте (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Краснодаре мужчина избил курьера на мопеде после того, как тот наехал на его дочь. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«После столкновения к курьеру подбежал мужчина, предположительно отец девочки, и набросился на него с кулаками — несколько раз ударил в лицо и живот, а затем повалил на землю», — указано в посте телеканала РЕН ТВ. Он опубликован в telegram-канале.
Ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Водитель мопеда не успел затормозить, что и стало причиной драки. Полиция Краснодара проводит проверку, а от водителя мопеда поступило заявление в полицию.
Ранее в Краснодарском крае произошел другой инцидент, связанный с агрессивным поведением участников дорожного движения — пьяный водитель въехал на автомобиле в толпу людей после ссоры, сбив двоих пешеходов. Подобные случаи получают широкий общественный резонанс и становятся поводом для обсуждения мер безопасности на дорогах региона.
