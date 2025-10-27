Никитин: Россия прорабатывает восстановление авиасообщения с Южной Кореей

Помимо восстановления авиасообщения с Южной Кореей, оно прорабатывается с другими странами, заявил Никитин Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Прорабатывается возможность восстановления прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей. Аналогичные переговоры ведутся и с другими странами. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«Такие варианты в проработке, действительно есть, но как и с рядом других стран, я бы не выделял это как отдельный какой-то сверх приоритет», — заявил Никитин. Его слова приводит ТАСС.