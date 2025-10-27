Логотип РИА URA.RU
Никитин: Россия прорабатывает восстановление авиасообщения с Южной Кореей

27 октября 2025 в 18:20
Помимо восстановления авиасообщения с Южной Кореей, оно прорабатывается с другими странами, заявил Никитин

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Прорабатывается возможность восстановления прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей. Аналогичные переговоры ведутся и с другими странами. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«Такие варианты в проработке, действительно есть, но как и с рядом других стран, я бы не выделял это как отдельный какой-то сверх приоритет», — заявил Никитин. Его слова приводит ТАСС.

Ранее о переговорах по возобновлению прямых авиарейсов между Россией и Южной Кореей сообщал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, отмечая, что авиакомпании обеих стран находятся в постоянном контакте. Также обсуждается восстановление перелетов в США, однако этот процесс может затянуться до конца октября 2025 года, поскольку Москва пока не получила ответа на свои предложения.

