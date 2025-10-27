Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Автобус с китайскими туристами попал в жесткое ДТП в Приморье. Видео

27 октября 2025 в 18:02
На место ДТП выехала полиция

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Приморском крае произошла серьезная авария с участием автобуса, перевозившего туристов из Китая. ДТП случилось недалеко от пункта пропуска в районе села Галенок.

«Автобус с китайскими туристами влетел в зерновоз в Приморье», — передает Amur Mash. Автобус следовал в направлении России со стороны Поднебесной. По информации от свидетелей, в темное время суток на дороге стоял зерновоз с прицепом. Предупреждающих знаков или аварийной сигнализации на грузовом автомобиле не было. В результате водителю рейсового автобуса не удалось вовремя заметить стоящее на трассе препятствие.

В результате сильного удара передняя часть автобуса получила значительные повреждения. На место ДТП едет полиция.

