В России утвержден состав президиума Совета по межнациональным отношениям
27 октября 2025 в 18:35
Фото: © URA.RU
Новый состав президиума Совета при президенте РФ по вопросам межнациональных отношений был утвержден 27 октября. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на портале правовой информации.
