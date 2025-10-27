Логотип РИА URA.RU
МИД рассказал, на каком этапе находится новый раунд переговоров с Украиной

Галузин: Украина не отвечает на инициативы России и уходит от диалога
27 октября 2025 в 18:28
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Подготовка следующего раунда переговоров с Украиной не продвигается. Это связано с тем, что Украина не отвечает на инициативы России и уходит от диалога. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

«Я могу только сослаться на рассказ (пресс-секретаря президента РФ — прим. URA.RU) Дмитрия Сергеевича Пескова, который сказал, что Украина не отвечает на наши инициативы и уходит от диалога. Вот с тех пор ситуация не изменилась», — заявил Галузин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отмечал, что противоречивая риторика и отказ Киева от переговоров осложняют процесс урегулирования конфликта, несмотря на усилия России по поддержанию диалога с западными странами. Об этом сообщало RT.

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

