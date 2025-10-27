МИД рассказал, на каком этапе находится новый раунд переговоров с Украиной

Украина уходит от диалога, заявил Галузин Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Подготовка следующего раунда переговоров с Украиной не продвигается. Это связано с тем, что Украина не отвечает на инициативы России и уходит от диалога. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

«Я могу только сослаться на рассказ (пресс-секретаря президента РФ — прим. URA.RU) Дмитрия Сергеевича Пескова, который сказал, что Украина не отвечает на наши инициативы и уходит от диалога. Вот с тех пор ситуация не изменилась», — заявил Галузин.