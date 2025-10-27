Минобороны рассказало об окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
ВС РФ предотвратили четыре попытки прорыва ВСУ из окружения в Купянске, указано в сообщении
ВС РФ продолжают удержание в окружении бойцов ВСУ в Купянске и Красноармейске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Продолжается уничтожение окруженных группировок противника в Купянске и Красноармейске», — указано в сообщении ведомства. Оно имеется в распоряжении URA.RU.
В Купянске были пресечены четыре попытки ВСУ вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол. Помимо этого, с помощью артиллерии и беспилотников ВС РФ смогли уничтожить до 50 солдат ВСУ и шесть единиц военной техники, включая два бронеавтомобиля «Хамви».
Тем временем в Красноармейске штурмовые группы наступают в районе железнодорожного вокзала. За сутки ВСУ потеряли более 60 военнослужащих, три обыкновенных автомобиля и две боевые бронированные машины, указано в сообщении.
Ранее российские войска окружили крупную группировку ВСУ в Купянске, заблокировав около пяти тысяч военных, а также завершили окружение сил противника в районе Красноармейска и Димитрова. По данным Генштаба ВС РФ, операции сопровождались взятием под контроль переправ через Оскол и разрушением обороны ВСУ на подходах к этим городам. Сейчас перед российскими силами стоит задача по уничтожению окруженных подразделений украинской армии.
