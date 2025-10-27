Логотип РИА URA.RU
Минобороны рассказало об окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске

27 октября 2025 в 17:47
ВС РФ предотвратили четыре попытки прорыва ВСУ из окружения в Купянске, указано в сообщении

ВС РФ предотвратили четыре попытки прорыва ВСУ из окружения в Купянске, указано в сообщении

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВС РФ продолжают удержание в окружении бойцов ВСУ в Купянске и Красноармейске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Продолжается уничтожение окруженных группировок противника в Купянске и Красноармейске», — указано в сообщении ведомства. Оно имеется в распоряжении URA.RU.

В Купянске были пресечены четыре попытки ВСУ вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол. Помимо этого, с помощью артиллерии и беспилотников ВС РФ смогли уничтожить до 50 солдат ВСУ и шесть единиц военной техники, включая два бронеавтомобиля «Хамви». 

Тем временем в Красноармейске штурмовые группы наступают в районе железнодорожного вокзала. За сутки ВСУ потеряли более 60 военнослужащих, три обыкновенных автомобиля и две боевые бронированные машины, указано в сообщении.

Ранее российские войска окружили крупную группировку ВСУ в Купянске, заблокировав около пяти тысяч военных, а также завершили окружение сил противника в районе Красноармейска и Димитрова. По данным Генштаба ВС РФ, операции сопровождались взятием под контроль переправ через Оскол и разрушением обороны ВСУ на подходах к этим городам. Сейчас перед российскими силами стоит задача по уничтожению окруженных подразделений украинской армии.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

