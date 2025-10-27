Основателя ChronoPay, кравшего деньги россиян со Сбера, приговорили к долгому сроку
Врублевскому, помимо срока, назначен штраф на сумму в 1,5 млн рублей
Основатель платежной системы ChronoPay приговорен к 10 годам лишения свободы и ему назначили штраф на сумму в 1,5 млн рублей. Об этом сообщили журналисты, находящиеся в зале Хамовнического районного суда.
«Хамовнический районный суд Москвы приговорил основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима», — указано в материале РБК. Также бизнесмену назначен штраф в 1,5 млн рублей.
Бизнесмен признан виновным в изготовлении фиктивных платежных поручений на сумму 424,2 миллиона рублей и в хищении 535 тысяч рублей. Последние средства принадлежали клиентам Сбербанка.
На скамье подсудимых также находился сотрудник ChronoPay Алексей Беляев, программист Матвей Ведяшкин и директор компании «Вангуд» Анна Акимова. Они также приговорены, но на более короткие сроки — от 4 до 8 лет лишения свободы. Судебные разбирательства продолжались более двух лет.
Ранее в Тюмени был вынесен приговор бывшему сотруднику банка, который, используя служебное положение, похитил у пожилых клиентов более 9 миллионов рублей. Он получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Оба дела связаны с преступлениями в финансовой сфере, направленными против клиентов известных банковских организаций.
