Основателя ChronoPay, кравшего деньги россиян со Сбера, приговорили к долгому сроку

Врублевскому, помимо срока, назначен штраф на сумму в 1,5 млн рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Основатель платежной системы ChronoPay приговорен к 10 годам лишения свободы и ему назначили штраф на сумму в 1,5 млн рублей. Об этом сообщили журналисты, находящиеся в зале Хамовнического районного суда.

«Хамовнический районный суд Москвы приговорил основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима», — указано в материале РБК. Также бизнесмену назначен штраф в 1,5 млн рублей.

Бизнесмен признан виновным в изготовлении фиктивных платежных поручений на сумму 424,2 миллиона рублей и в хищении 535 тысяч рублей. Последние средства принадлежали клиентам Сбербанка.

Продолжение после рекламы

На скамье подсудимых также находился сотрудник ChronoPay Алексей Беляев, программист Матвей Ведяшкин и директор компании «Вангуд» Анна Акимова. Они также приговорены, но на более короткие сроки — от 4 до 8 лет лишения свободы. Судебные разбирательства продолжались более двух лет.