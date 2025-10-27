Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Федорищев, «уволивший *** чиновника», пообещал быть вежливым с подчиненными 10 дней

Федорищев: у меня есть еще дней десять, в которые я обещал себе, что буду вежлив
27 октября 2025 в 19:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
С чем связан срок в 10 дней, Федорищев не указал

С чем связан срок в 10 дней, Федорищев не указал

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев будет вежливым с подчиненными еще десять дней. Такое обещание он дал в рамках совещания в правительстве региона.

«У меня есть еще дней десять, в которые я обещал себе, коллегам в правительстве, что я буду достаточно вежлив», — заявил губернатор. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что будет вежлив в моменты, когда он выслушивает доклады о затоплении жителей на протяжение месяца. Примечательно, что он не пояснил, с чем связан этот срок.

Ранее Вячеслав Федорищев стал известен из-за резонансного заявления об увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова с использованием ненормативной лексики. Руководитель региона впоследствии пояснил, что принятое кадровое решение связано с неудовлетворительным качеством работ по ремонту муниципальных объектов, а также с ненадлежащим обращением с памятным камнем, установленным в честь участников Великой Отечественной войны. На опубликованных видеоматериалах зафиксировано, что мемориальный знак был поврежден и находился на территории школьного двора.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал