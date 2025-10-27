Федорищев, «уволивший *** чиновника», пообещал быть вежливым с подчиненными 10 дней

С чем связан срок в 10 дней, Федорищев не указал Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев будет вежливым с подчиненными еще десять дней. Такое обещание он дал в рамках совещания в правительстве региона.

«У меня есть еще дней десять, в которые я обещал себе, коллегам в правительстве, что я буду достаточно вежлив», — заявил губернатор. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что будет вежлив в моменты, когда он выслушивает доклады о затоплении жителей на протяжение месяца. Примечательно, что он не пояснил, с чем связан этот срок.