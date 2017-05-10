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Главные новости Свердловской области
15:26  10 мая 2017 0

На Урале возбуждено дело в отношении коллекторов, угрожавших родственникам должника убийством

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, бандиты, кредиты, долги, заложники, коллекторы
Вымогатели из микрофинансовой организации посоветовали женщине заказать себе гробФото: depositphotos.com © URA.RU

В Нижнем Тагиле расследуют уголовное дело в отношении вымогателей из микрофинансовой организации. Дело было заведено по итогам прокурорской проверки.

«При изучении материала доследственной проверки прокуратура установила, что имеются признаки преступления по статье «угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», — рассказал «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Выяснилось, что житель Нижнего Тагила взял у ростовщиков 35 тысяч рублей в марте 2016 года. По договору за год он должен был вернуть 80 тысяч рублей. За период с марта по апрель 2016 года мужчина внес 11 тысяч рублей, однако с мая выплаты прекратил.

Коллекторы угрожали убийством женщине, которая вообще не брала кредитов
Фото: Екатерина Х.

В апреле 2017 года коллекторы начали преследовать падчерицу должника.

«В 00.24 ночи на мой номер позвонил неизвестный мне мужчина. Трубку взял муж, а потом передал мне. И тут посыпались страшные угрозы в мой адрес. Он уточнил, что звонит по поводу задолженности Клепикова — это мой отчим. Я сама заемщиком не являюсь, но расправа надо мной гарантирована из-за его долга в «Домашних деньгах», — рассказала «URA.RU» Екатерина Х.

Разговор с вымогателем женщина частично смогла записать на диктофон.

Екатерина обратилась в полицию, но участковый ей ответил, что ничего сделать не сможет.

Год назад должник «Домашних денег» из Асбеста покончил с собой после того, как коллекторы начали ему угрожать.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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