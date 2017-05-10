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Главные новости Курганской области
16:15  10 мая 2017 1

В ДТП с перевернувшимся автобусом в Кургане пострадали пять человек. ВИДЕО

На месте ДТП продолжают работать пожарныефото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

В результате ДТП и опрокидывания автобуса в Кургане пострадали пять человек: водитель автомобиля Ford Fusion, а также кондуктор и три пассажира автобуса. Они были доставлены во вторую городскую больницу, сообщили «URA.RU» в отделе пропаганды ГИБДД города Кургана.

По словам очевидцев происшествия, водитель Ford Fusion 1961 года рождения выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в автобус. В городских пабликах появилось сообщение, что у водителя случился сердечный приступ, «он потерял сознание и нога надавила педаль в пол, отчего автомобиль разогнался до 100 км/ч и столкнулся с автобусом». В ГИБДД эту информацию пока не подтвердили, отметив, что врачи должны установить состояние здоровья мужчины.

Сообщение о столкновении автобуса ПАЗ с автомобилем Ford на перекрестке улиц Карбышева и Кузнецова поступило 10 мая в 13 часов 20 минут. Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарно-спасательной части №3 экстренно эвакуировали людей на безопасное расстояние от автобуса, работающего на газовом оборудовании, а также оказали им первую доврачебную помощь.

«В настоящее время сотрудники МЧС России продолжают аварийно-восстановительные работы (демонтаж газового оборудования и дальнейшую транспортировку баллонов в соответствующую службу)», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Анна Бояркина
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