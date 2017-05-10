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15:59  10 мая 2017 0

«Праздник у вас закончился». На Урале водители автобусов потребовали у пенсионеров оплатить бесплатный проезд 9 мая

Кладбище. Похороны.Архив. Челябинск., пенсионеры, нищие, подаяние
Пенсионеров заставили платить за проездФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новоуральске водители автобусов потребовали пенсионеров оплатить проезд 9 мая, несмотря на то, что администрация сделала его бесплатным в праздничный день. Такую информацию сообщает паблик «Новоуральск» «ВКонтакте».

«Вечром 9 мая водители автобусов заставляли пенсионеров платить за проезд, говоря, что „Праздник у вас закончился“, „Я вам, что должен бесплатно работать?“ и т. д.», — написал автор сообщения.

По информации автора поста, отличились водители, работающие на местного индивидуального предпринимателя. Телефон бизнесмена не отвечает. В городской администрации пообещали разобраться в ситуации.

«Пока к нам никто с жалобами не обращался, но мы проверим эту информацию. Обычно дыма без огня не бывает», — рассказала «URA.RU» заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальной политике Новоуральска Наталья Ивашкина.

Марк Бородин
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