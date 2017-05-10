Сотрудники заповедника тренируют медвежат-сирот для жизни в лесу. ФОТО, ВИДЕО

17:20 10 мая 2017 0

Медвежата привыкают к своему новому жилищу Фото: Анна Арбатская

В национальном парке «Башкирия» в районе села Нугуш начался эксперимент с двумя медвежатами, которых сотрудники хотят вернуть в лес. Первый медвежонок — местный. Трехмесячного малыша нашли в национальном парке сотрудники во время обхода территории.

«Никаких следов медведицы или браконьеров поблизости мы не нашли, хотя внимательно осмотрели местность. Скорее всего, малыша просто бросила мать. К сожалению, такое иногда в природе бывает, — рассказал „URA.RU“ директор национального парка „Башкирия“ Владимир Кузнецов. — Мы не хотим отдавать его зоопарк или цирк. Попытаемся подготовить его к самостоятельной жизни, чтобы мишка смог вернуться в лес».

Дело в том, что одного медвежонка выпускать в лес нельзя, он точно не сможет адаптироваться и погибнет. Компаньона мишке нашли аж в Туве. Трехмесячного медвежонка по имени Адыг, что с тувинского языка переводится как медведь, накануне из города Кызыл привезла тувинская писательница Анна Арбатская (Пантера).

«Ехала четыре дня, ведь от нас до природного парка 4300 километров. В пути кормила Адыга кашами, детским питанием. Под конец он устал от путешествия и даже поломал немного клетку, в которой ехал», — рассказала «URA.RU» Анна Арбатская.

История Адыга стала известна всей стране в середине апреля. Жительница Кызыла по имени Ульяна надела на медвежонка строгий ошейник и на цепи начала выгуливать его в центре города. Прохожие обратили на него внимание, так как он кричал, скулил и плакал. Они сообщили в полицию, и женщину задержали. Вскоре приехали сотрудники государственном комитета по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва и забрали медвежонка.

«Женщина сообщила, что медвежонка ей подарили знакомые. Мы подозреваем, что браконьеры застрелили в берлоге медведицу, а медвежат убивать не стали и раздали по знакомым. Поиски браконьеров сейчас проводятся», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь государственного комитета по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Тыва Александр Земляной.

Увидев в новостях сюжет про плачущего медвежонка, сотрудники национального парка связались с коллегами из Тувы и договорились, что его привезут к ним.

«Мы изучили метод коллег из Твери, которые имеют хороший опыт в возврате животных в естественную среду. Будем проводить реабилитацию медвежат и готовить их к самостоятельной жизни. Сейчас главное, чтобы они набирали вес и чтобы у них выработался страх перед человеком. Чтобы не шли доверчиво к людям, а бежали при их виде подальше. С нашим медвежонком в этом отношении проще, он мало контактировал с людьми. А с тувинским будет сложнее, он жил в квартире и стал совсем ручным», — рассказал Владимир Кузнецов.

Для медвежат на территории национального парка построили избушку, где они будут привыкать к самостоятельной жизни. Если все получится, то в сентябре—октябре медвежат выпустят в лес.